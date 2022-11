Hildener Weihnachtsmarkt 2022 : Weihnachtsbeleuchtung geht später an

Hilden Das Thema Energiekrise beschäftigt auch die Weihnachtsmärkte in der Region. In Hilden wurde die Beleuchtung schon vor Jahren auf LED umgestellt. Einsparungen gibt es dennoch.

Traditionell wird Anfang November das sogenannte Winterlicht, die Weihnachtsbeleuchtung, in der Hildener Innenstadt in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um 100 Weihnachtssterne, die in der Fußgängerzone montiert werden und eine vorweihnachtliche Stimmung erzeugen sollen. In diesem Jahr ist es allerdings etwas anders. Die Weihnachtssterne leuchten noch nicht. Angesichts der Energiekrise wird die Weihnachtsbeleuchtung erst ab Montag, 21. November, in Betrieb genommen. „Das sind drei Wochen später als sonst“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand. Die Weihnachtsbeleuchtung bleibe aber wie gewohnt bis Anfang Januar erhalten. Die Maßnahme geschehe, um den Energieverbrauch zu verringern. Das Stadtmarketing Hilden, das den Weihnachtsmarkt vom 25. bis zum 27. November organisiert, überlegt derzeit noch, ob andere Schaltzeiten für die Beleuchtung denkbar wären. „Wir freuen uns aber, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder in Hilden stattfinden kann“, sagt Hillebrand. Weitere Sparmaßnahmen für den Weihnachtsmarkt, der am ersten Adventswochenende in der Hildener Innenstadt ausgerichtet wird, gebe es nicht. Bereits vor vielen Jahren sei die Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Basis umgestellt worden, sodass man dort nicht mehr umrüsten müsse. Die vorherige Beleuchtung bestand größtenteils aus Lichterketten in Bäumen. Die jetzigen LED-Lichter verbrauchen allerdings bis zu 90 Prozent weniger Strom und halten länger.