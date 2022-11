Baum in Hilden von Pilz befallen : Kastanie an Berliner Straße muss gefällt werden

Kastanie an Berliner Straße muss gefällt werden

Baum in Hilden von Pilz befallen

Der Baum soll am 9. November gefällt werden. Foto: dpa-tmn/FBZ NRW

Hilden Ein Pilz hat den Baum in der Innenstadt befallen, erklärt die Stadt. Während der Fällarbeiten muss die Straße zeitweise gesperrt werden.

An der Berliner Straße zwischen den Einmündungen der Marie-Colinet-Straße und der Ellerstraße wird am Mittwoch, 9. November, eine Kastanie gefällt. Dazu ist laut Stadt eine stundenweise Teilsperrung des nördlichen Gehweges und der Fahrbahn in Richtung Düsseldorf Benrath der Berliner Straße notwendig.