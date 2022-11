Wohnungsbau in Hilden : Baustart für Wohnungen auf dem Kolksbruch

Dieses Archivfoto zeigt die Baustelle des Sandbachquartiers im Juli 2022. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Auf dem Grundstück an der Hochdahler Straße sollen insgesamt 39 Wohnungen entstehen. Zum Jahresende 2024 sollen die ersten bezugsfertig sein.

Der Projektentwickler Bonava startet in dieser Woche mit der Errichtung des Sandbachquartiers in Hilden. Auf dem rund 3300 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Hochdahler Straße und Auf dem Kolksbruch wird bis 2024 eine Neubauanlage mit insgesamt 39 Wohnungen entstehen: „Die Baugrube für die Tiefgarage ist bereits vorbereitet und auch der Baukran aufgestellt, sodass wir in den nächsten Tagen die Bodenplatte gießen können. Es geht also mit großem Tempo voran. Zum Jahresende 2024 sollen die ersten Familien einziehen können“, berichtet Bonava-Projektleiter Pascal Meyerhöfer.

Verteilt auf drei Etagen plus Staffelgeschoss entstehen 39 Wohnungen mit zwei, drei oder vier Zimmern und 60 bis 120 Quadratmetern Wohnfläche. Alle Wohnungen erhalten einen Balkon oder eine Terrasse und sind barrierefrei, hieß es. Die Grundrisse seien überwiegend auf Familien zugeschnitten, doch auch Singles und Paare sollen hier ein Zuhause finden. „Elf der Wohnungen werden preisgedämpft und damit zu besonders attraktiven Konditionen angeboten. So wollen wir trotz der aktuellen Rahmenbedingungen möglichst vielen Familien den Weg in das eigene Zuhause ermöglichen”, betont Meyerhöfer. Unterhalb der Anlage entsteht eine Tiefgarage mit Platz für 42 Autos sowie Kellerräume zu den Wohnungen. Sechs der Stellplätze werden mit E-Ladestationen ausgestattet, weitere Nachrüstungen seien auf Kundenwunsch möglich.