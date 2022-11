Kinder spenden Einnahmen : Kalstert-Grundschüler trödelten für Tierheim Hilden

Hilden Sieben Kinder aus dem Hildener Osten haben ausrangiertes Spielzeug und Bücher verkauft und das Geld dem Tierheim gespendet. Dafür gab es eine Exklusivführung mit vielen Eindrücken.

Dass ihnen Trödeln Spaß macht und man damit gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun kann, das hat eine kleine Gruppe von Kindern der Grundschule im Kalstert in Hilden bewiesen. Zunächst haben die Freunde Anna und Ilias aus der Klasse 4c ein paar ausrangierte Spielzeuge am Rande des Spielplatzes verkauft. Als sie damit erfolgreich waren, hat sie der Ehrgeiz gepackt, sie dachten: „Wir können mehr“. Und so wurden schließlich die Mitschüler Clara, Jonas, Laura, Sarah und Thea mit ins Boot geholt, weiteres Spielzeug sowie alte Bücher aussortiert und weiter getrödelt. Sogar bei beim dezentralen Trödel „Hilden trödelt“ haben die Schüler einen Stand angemeldet. In zwei Kellerräumen haben sie ihren Trödel ausgebreitet, Werbeplakate gemalt und verkauft. Am Ende kamen mehr als 100 Euro zusammen. „Mit den ersten 15 Euro, die wir eingenommen haben, kauften wir ein Gummihuhn für unsere Klasse“, berichtet Anna. Denn ihr altes, mit dem in der Klasse immer gespielt wurde, war kaputt. „Doch wir wollten auch etwas Gutes tun. Daher haben wir unser Geld nun dem Tierheim Hilden gebracht“, ergänzt Ilias.