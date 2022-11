Johanniter-Weiterbildung : Hildener Schulsanitäter bilden sich mit NRW-Kollegen fort

Hilden Über 250 Johanniter-Schulsanitäter aus ganz Nordrhein-Westfalen trafen sich am Samstag im Gymnasium Neuss-Norf, um sich in praxisnahen Workshops fortzubilden und für den Ernstfall zu üben. Mit dabei waren auch drei Jugendliche aus Hilden und einer aus Erkrath.

Beim 18. „Schulsanitätsdienst-Tag NRW“ unter dem Motto „Miteinander stark“ standen 13 Workshops im Mittelpunkt. Darin bildeten sich die Schülerinnen und Schüler rund um die Themen Erste Hilfe an Schulen und Jugendarbeit weiter. Unter anderem standen viele Praxisübungen für „Schulsanis“ zu typischen Schul-Einsätzen im Sportunterricht oder bei Ausflügen an. Auch Themen außerhalb der Notfallversorgung standen auf dem Programm, darunter Einblicke in den Rettungsdienst, Rettungshundearbeit oder Deeskalation und Selbstverteidigung.