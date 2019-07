Menschen auf dem Markt : Kräutermann mit sonnengegerbter Haut

Ottmar Stammen steht mit seinem Obst- und Gemüsestand mittwochs und samstags auf dem Nove-Mesto-Platz in Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Marktstand von Otmar Stammen erinnert unweigerlich an Dorfmärkte in Südfrankreich, Italien oder Spanien.

Von Bernd Schuknecht

Da gibt es keine ästhetisch arrangierten Kisten mit wie poliert wirkendem Obst in leuchtenden Farben oder appetitlich arrangiertem Gemüse, sondern das, was Bauer Oztmar Stammen überwiegend selbst angebaut hat: Mangold, Zucchini, Gurken und Kürbis liegen in den Kartons, nicht immer eine Augenweide, aber dafür absolut frisch. Eine Kundin möchte Dillgurken selbst einlegen, und erhält die drei Kilo Gurken zu einem Sonderpreis, auch ein Bündchen Dill kommt noch dazu. Kartoffeln, Zwiebeln und einige Obstsorten wie die Nektarinen aus Spanien holt Stammen, dessen Wecker werktags regelmäßig um 2 Uhr morgens klingelt, vom Großmarkt.

Bereits als kleiner Junge hat Stammen seinem Opa auf Märkten geholfen und vor mehr als 40 Jahren schließlich dessen rund 2500 Quadratmeter großen Gärtnereibetrieb an der Baumberger Griesstraße übernommen.

Info Er liebt das Rustikale aus der Ursprungszeit Ottmar Stammen ist schon von Kindesbeinen an auf dem Hildener Markt mit dabei, nachdem sein Großvater 1948 Marktbeschicker wurde. „Das Rustikale aus der Ursprungszeit habe ich versucht, immer zu bewahren“, erläutert er stolz. „Dazu gehört auch, dass ich noch eine Waage mit Gewichten nutze. Die Kunden sind damit einfach besser bedient, weil ich immer dafür sorge, dass die Waage zugunsten meiner Kunden ausschlägt. Ich mag die Digitalwaagen einfach nicht, die bei jedem Gramm sofort im Cent-Bereich den Preis hochrechnen.“

Der 65-Jährige bietet auch verschiedene Kräuter, etwa Petersilie, Dill und Schnittlauch lose an, die in Supermärkten so frisch kaum erhältlich sind. Wer als Liebhaber frischer Kräuter Balkon oder Terrasse als Anbaufläche nutzen will, wird ebenso bei Stammen fündig, denn seine Kräuter und sogar einige Gemüsepflanzen können auch in Töpfen zum Selbst-Auspflanzen gekauft werden.

„Hier bekomme ist immer ganz tolle Ware, und Stammen ist einfach ein Guter“, lobt überschwänglich Dorlis Knorpp den Gemüse-Spezialisten mit der sonnengegerbten Haut. Die Hildenerin zählt zu den vielen Stammkunden, die Stammen das Überleben als Marktbeschicker sichern. „Hitzepreise“ ruft Stammen laut, „drei Bünde Mangold, eigene Ernte, ganz frisch, erst gestern geerntet, für zwei Euro“.

Die aktuelle Hitzeperiode verringert den schmalen Gewinn zusätzlich. Selbstgemachte Marmeladen aus Früchten aus dem heimischen Garten wie Stachelbeeren oder schwarze Johannisbeeren, die er gemeinsam mit seiner Frau Liane einkocht, erhöhen ein wenig den Umsatz.

Auch das Binden von Tannengrün zu Adventskränzen in der Vorweihnachtszeit trägt ein wenig zum Familieneinkommen bei. Unter dem Strich muss dafür aber immer eine durchschnittliche Arbeitszeit von bis zu 120 Stunden in der Woche investiert werden.

„Ich darf gar nicht meinen Stundenlohn ausrechnen, wenn meine Frau und ich den Mindestlohn bekämen, würden wir so hoch springen“, sagt Stammen und hebt die Hand über Kopfhöhe. Seine Zukunft als Marktbeschicker sieht er nicht gerade optimistisch. „Ich habe glücklicherweise viele gute Stammkunden, und diese Kundschaft pflege ich, sie hilft mir, irgendwie zurechtzukommen“ sagt der Bauer aus Leidenschaft, der sich keine andere Tätigkeit vorstellen kann.