Hilden : Unicef-Gala: Es kann jetzt vorbestellt werden

Hilden Noch steht das Programm nicht komplett fest, aber schon jetzt haben viele internationale Spitzenkünstler fest zugesagt, in Hilden aufzutreten.

Seit 38 Jahren organisiert Heribert Klein die Hildener Unicef-Gala, die inzwischen die älteste der Welt ist. Sah es zwischenzeitlich so aus, als sei alles vorbei, nachdem sich der Hauptsponsor, die Commerzbank, zurückgezogen hatte, geht es, dank neuer Sponsoren, doch weiter in Hilden. Am 7. und 8. Dezember werden Stars aus Musical, Oper und Jazz in der Hildener Stadthalle auftreten.