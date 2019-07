Brandneu : Feuerwehr hat neue Schutzanzüge

Hilden Nach 15 Jahren musste mal etwas Neues her: 180 Männer und Frauen sind jetzt brandtechnisch ultramodern gekleidet.

Es geht nicht um die Schönheit, sondern um die Sicherheit. Nach 15 Jahren wurde es Zeit, Berufsfeuerwehr und Ehrenamtliche neu einzukleiden. „In der Zwischenzeit hat sich viel geändert. Gerade in den vergangenen zwei, drei Jahren wurden einige neue Normen eingeführt“, erklärt Hans-Peter Kremer, der Chef der Truppe.

Die alten Schutzanzüge der Hildener waren längst nicht mehr auf dem neuesten Stand was Entflammbarkeit, Gewicht und Tragekomfort anbetrifft. Trotzdem musste sich ein Feuerwehrmann, der jetzt im wohlverdienten Urlaub ist, „einen Monat intensiv mit den Angeboten am Markt beschäftigen, um das für uns beste zu finden“, berichtet Kremer. Und erklärt: „Wir kennen zehn Anbieter, deren Produkte wir uns angeschaut haben. Von preiswert bis teuer, von suboptimal bis perfekt.“

Stand der Dinge In den nächsten Tagen geht die Planungsausschreibung raus. Der Beigeordnete Norbert Danscheidt hofft, Ende des Jahres mehr zu wissen.

Was Die Feuerwache muss um circa 600 Quadratmeter erweitert werden. Ob An- oder Umbau soll eine externe Firma ermitteln.

180 Anzüge für gut 200.000 Euro haben die Brandschützer letzten Endes geordert – von einer Firma aus Heinsberg. „Jacke und Hose sind so neu, dass die Hersteller noch gar keinen Preis dafür festgelegt hatten. Wir haben jetzt rund 1200 Euro pro Kombi aus Jacke und Hose gezahlt und dürfen zum gleichen Preis nachbestellen“, freut sich Kremer.

Mit 2,2 Millionen Euro bezuschusst die Stadt in diesem Jahr die Feuerwehr. 100.000 Euro haben die Helfer selbst verdient. Etwa durch die Beseitigung von Ölspuren.

In schickem Beige fährt die Feuerwehr jetzt zum Einsatz. Aber das nur am Rande. Bei der Auswahl der Schutzkleidung spielen andere Überlegungen eine Rolle: „Man muss immer abwägen zwischen Gewicht und Schutzfunktion. – Je sicherer, desto schwerer.“ Er glaubt, man habe das Optimum gefunden und gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von den neuen spricht: „Die sind schwerer entflammbar als die alten. Sie sind leichter, obwohl sie siebenlagig sind. Dafür sorgt die Membran in der Mitte der Schichten, die viel leichter als die im alten Anzug und noch dazu atmungsaktiv ist.“