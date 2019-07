Hilden : Autofahrer streift Fußgänger und fährt davon

Hilden Bereits am Montag (22. Juli 2019) ist ein 22-jähriger Langenfelder auf der Düsseldorfer Straße in Hilden von einem Auto gestreift und leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern.

Dieser schob gegen 15 Uhr sein Fahrrad über die Düsseldorfer Straße in Höhe der Bushaltestelle Horster Allee, als er von einem schwarzen Ford Fiesta gestreift wurde. Dabei wurde ihm eine Schürfwunde am Arm zugefügt. Der Fiesta soll das Kennzeichen „ME-L...“. Zudem soll er auf der Heckscheibe einen gelben Aufkleber mit der Aufschrift „Fahranfänger“ gehabt haben. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefon-Nummer 02103 898-6410. Wer in eine solche Situation gerät, sollte folgende Hinweise beherzigen. Die Fahrerflucht sofort über den Notruf 110 melden. Das Unfallfahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort stehen lassen. Unfallspuren nicht verändern. Mit dem Smartphone eigene Fotos von der Unfallsituation machen.