Telefon-Nepp : Unitymedia-Kauf: Verbraucherzentrale warnt vor Abzocke

Langenfeld Experten: Dreisten Anrufern nicht auf den Leim gehen!

Kaum ist die geplante Übernahme des Kabelnetzanbieters Unitymedia durch den Telekommunikationsriesen Vodafone mit Segen der EU beschlossene Sache, wittern auch schon Abzocker ein gutes Geschäft. Darauf weist die Verbaucherzentrale Langenfeld hin und warnt: Mit dem Verweis auf die aktuelle Konzernübernahme würden Kunden derzeit angerufen, um sie zum Abschluss von neuen Verträgen zu drängen. „Das ist eine fiese Finte. Denn für Vertragskunden ändert sich erstmal nichts“, sagt Verbraucherberater Andreas Nawe. „Beide Unternehmer geben an, dass alle Verträge, Laufzeiten, Tarife bis auf weiteres bestehen blieben.“ Die Verbraucherzentrale rät Kunden, den dreisten Anrufern nicht auf den Leim zu gehen und keinen Vertrag am Telefon abzuschließen. Kunden, die von sich aus in einen anderen Tarif wechseln wollen, sollten sich bei den Anbietern nach Angeboten erkundigen. Betroffene Verbraucher sollten dubiose Anrufe der Verbraucherzentrale melden. Terminvereinbarung zur Beratung unter langenfeld-termin@verbraucherzentrale.nrw, Telefon 02173 8492501 oder direkt in der Beratungsstelle am Konrad-Adenauer-Platz, geöffnet montags und donnerstags, 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie dienstags und freitags, 9 bis 13 Uhr.