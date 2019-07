Hilden : Monster-Musical hat Premiere auf altem Markt

HILDEN (ilpl) Im Rahmen des Kulturrucksacks haben 60 Kinder und Jugendliche in einem gemeinsamen Projekt das Bühnenbild, die Kostüme sowie die Musik und Tanzaufführung zum Musical „Monster gibt es nicht“ entwickelt.

Am Samstag, 27. Juli um 14 Uhr und um 16 Uhrwird es auf dem Alten Markt in Hilden aufgeführt. Präsentiert wird die Geschichte von einem furchterregend aussehenden, aber sehr sympathischen Monster. Es muss mit Schrecken erkennen, dass niemand mehr an Monster glaubt. Darum macht es sich auf, die ganze Welt vom Gegenteil zu überzeugen.