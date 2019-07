Hilden : Vorschläge erbeten für Ehrenamtspass

Hilden Alle zwei Jahre zeichnet die Stadt 100 besonders ehrenamtlich engagierte Bürger aus.

Seit 2005 verleiht die Stadt Hilden alle zwei Jahre den Ehrenamtspass. Damit werden 100 Bürger geehrt, die sich in besonderem Maße um das Wohl der Allgemeinheit in Hilden verdient gemacht haben. „Mit der Auszeichnung wollen wir den Blick auf die Menschen lenken, die unbemerkt von der Öffentlichkeit im Kleinen Großes leisten“, erklärt Bürgermeisterin Birgit Alkenings. „Das können Vereinsmitglieder sein, aber auch der Nachbar, der jede Woche beim Einkauf hilft, Jugendliche, die beim Senioren-Mittagstisch mit anpacken oder die ehrenamtliche Nachhilfelehrerin.“ Voraussetzung für den Ehrenamtspass ist eine mindestens fünfjährige regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeit, die bis auf eine Aufwandsentschädigung von max. 180 Euro im Jahr nicht vergütet ist. Der Ehrenamtspass berechtigt zum freien Eintritt in ausgewählte Kulturveranstaltungen und Museen. Die Empfehlung muss neben Name und Anschrift auch eine Begründung sowie eine kurze Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit enthalten. Bei mehr als 100 Anregungen trifft eine Arbeitsgruppe die Auswahl. Die Vorschläge werden dazu anonymisiert. Für die Jahre 2020 und 2021 können ab sofort Personen vorgeschlagen werden. Die Frist endet am 6. September 2019. Vorschläge per Formular (www.hilden.de/ehrenamt) oder formlos per Mail an buergermeisterbuero@hilden.de.