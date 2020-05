Gastronomie startet nach Corona-Pause : Glückliche Gäste, frohe Gastronomen

Foto: Heike Schoog

Cafés, Restaurants und Eisdielen haben wieder geöffnet - nicht nur „to go“, sondern auch zum Sitzen. Die Erleichterung bei Gastwirten und Gästen ist groß, auch wenn eine Reihe von Auflagen zu beachten ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarah Dietel

Die Stammgäste standen bereits um halb 9 Uhr morgens vor der Tür, eine halbe Stunde vor der Öffnung des Cafés „Extrablatt“. „Unser Zelt draußen war ab 9 Uhr voll mit Frühstücksgästen“, erzählt Inhaber Igor Simic. Das sonst sehr beliebte Frühstücksbuffet kann er zwar aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht anbieten, Frühstück à la carte und alle anderen Gerichte aber schon. Seit Montag hat die Gastronomie in Hilden und Haan wieder geöffnet. Erleichterung? „Definitiv“, sagt Simic mit Nachdruck, und auch bei seinen Gästen ist Freude über einen Schritt zurück zur Normalität spürbar.

„Wir freuen uns total, endlich wieder zusammen etwas trinken zu gehen“, erzählt Vanessa Groß, die mit ihrer Freundin im „Extrablatt“ bei einem Kakao zusammensitzt. „Wir haben uns in den letzten Wochen zwar auch mal Essen liefern lassen, um die Restaurants zu unterstützen, aber das ist nicht das Gleiche.“ Die Hygieneregeln, die beim Restaurantbesuch zu beachten sind, stören die beiden jungen Frauen nicht. „Hauptsache, es ist wieder geöffnet“, sagt Vanessa Groß, und ihre Freundin strahlt zustimmend.

Info Regeln für den Gastronomie-Besuch Abstand Gäste werden in den Restaurants platziert, um die Abstandsregeln einzuhalten. Masken Im Stehen und Gehen gilt Maskenpflicht, am Tisch darf diese abgenommen werden. Desinfizieren Überall stehen Desinfektionsmittel parat. Außerdem müssen Gäste ihren Namen und Adresse in Listen eintragen.

Igor Simic hat die erzwungene Schließung in den vergangenen Wochen genutzt, um neue Wege zu gehen: „Draußen haben wir einen To-Go-Stand aufgebaut. Den werden wir beibehalten, da die Gäste ihn sehr gut genutzt haben.“ Auch der Lieferservice sei super gelaufen. „Außerdem bieten wir künftig eine digitale Karte an, mit der die Gäste am Tisch direkt per Smartphone bestellen können“, erklärt der 32-Jährige und ergänzt: „Krisen bieten immer auch Chancen.“

Etwas Zurückhaltung ist um die Mittagszeit herum allerdings noch zu spüren. Im Café „Overstolz“ ist zwar gut zu tun, vergleichbar mit der Vor-Corona-Zeit sei dies aber noch lange nicht, sagt Inhaber Tino Jans. „Wir müssen so viele Auflagen erfüllen - richtig Geld verdienen kann man so im Moment nicht.“ Insbesondere das Hinterlassen von Namen und Adressen gefalle manchen Gästen nicht, sodass sie von einem Besuch absähen. Hinzu kam das Wetter am Montag; die Außenplätze waren kaum gefragt.

Tino Jans hat für seine Angestellten Visiere gekauft, „unter den Masken können sie ja nicht vernünftig arbeiten.“ Kellnerin Ana Markovic bestätigt das, während sie ein Tablett durch das „Overstolz“ trägt und danach bei Andrea Ermertz kassiert. Diese erzählt: „Ich ziehe gerade um und habe noch keine Küche. Daher nutze ich das Angebot hier sehr.“ Sie ergänzt: „Hilden ist einfach die schönste Stadt der Welt. Hier wird so viel für die Leute getan, und auch in der Corona-Krise halten alle zusammen.“