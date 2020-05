Hilden : Museum und Kunstraum öffnen wieder

Hilden Es ist ein Neustart für das Kulturleben in Hilden, allerdings unter Auflagen: Sowohl der Kunstraum des Gewerbeparks Süd (Hofstraße 64) als auch das Wilhelm-Fabry-Museum öffnen ab Samstag, 16. Mai, wieder für Besucher, zunächst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Im Kunstraum ist derzeit bis 21. Juni die Ausstellung „Eine wankende Welt“ von Christian Lüttgen zu sehen. Es ist die erste Werkschau des Bildhauers in seiner Heimatstadt seit 15 Jahren. Themen, Formen und vor allem Techniken haben die Besucher so begeistert, dass Sandra Abend vom Kulturamt spontan beschloß, dazu am 28. März ein Kunstcafé mit dem Künstler anzubieten. Dann kam die Corona-Krise und die Ausstellung musste geschlossen werden. Nach einer Ausbildung zum Steinmetz und Bildhauer hat Lüttgen Objektdesign an der Gesamthochschule Aachen und Bildhauerei an der Kunstakademie Karlsruhe studiert. Der 55-Jährige mag aber auch Installationen, „weil sie viel spielerischer sind“. Dort findet man häufig humorvolle Durchbrechungen, die mit einem Augenzwinkern einhergehen. Das städtische Wilhelm-Fabry-Museum zeigt aktuell bis 2. August eine ganz besondere und unbedingt sehenswerte Ausstellung: „Danke Maus“ von Heidi und Hans-Jürgen Koch. Das renommierte Fotokunst-Paar dankt damit der Labor-Maus, die für viele Tests herhalten muss.