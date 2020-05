Corona-Test bei Fleisch-Zerlegebetrieb : Kreisgesundheitsamt testet 260 Mitarbeiter bei Vion

Hilden Johanniter bauen Zelt auf dem Firmengelände des Fleisch-Zerlegebetriebes Vion am Westring auf. Nach und nach wurden Abstriche bei allen Mitarbeitern genommen. Die Testergebnisse werden für Dienstag erwartet.

Nach dem Corona-Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Coesfeld hat die Landesregierung angeordnet, die Mitarbeiter in allen Schlacht- und Zerlegebetriebe in NRW auf Covid-19 zu testen. Betroffen ist auch die Vion Hilden GmbH am Westring. Dort werden nach eigenen Angaben bis zu 1000 Tonnen Fleisch pro Woche zerlegt.