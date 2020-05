Hilden : Behindertenbeirat muss sich neu finden

Der Behindertenbeirat setzt sich für den barrierefreien Umbau von Haltestellen ein: vorne BM Alkenings und Hermann Nagel (Behindertenbeirat). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Sechs von neun Vorstandsmitgliedern, darunter auch Vorsitzender Klaus Dupke, hören auf. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Die Stadt hat eine neue Satzung erarbeitet, die der Behindertenbeirat in dieser Form ablehnt. Sie soll aber auf jeden Fall am 17. Juni vom Stadtrat beschlossen werden.

Von Christoph Schmidt

Rund zehn bis 15 Prozent der etwa 56.000 Hildener sind in irgendeiner Form durch eine Behinderung gehandicapt. Sie haben eine starke Lobby – und das schon seit 44 Jahren. Am 9. Juli 1976 beschloss der Stadtrat, einen Behindertenbeirat einzurichten. Es war einer der ersten in Nordrhein-Westfalen überhaupt. Hilden war seiner Zeit damals weit voraus.

Die Interessenvertretung der Behinderten in Hilden hat Sitz und Rederecht in den Ausschüssen des Stadtrates, aber kein Stimmrecht. Klaus Dupke hat es viele Jahre verstanden, den Anliegen von Behinderten sachlich, aber hartnäckig Gehör zu verschaffen. Einiges konnte so erreicht werden: 62 von 170 Bushaltestellen beispielsweise sind schon barrierefrei umgebaut worden. Verwaltung und Behindertenbeirat haben sich im vergangenen Jahr verständigt, welche Veröffentlichungen, Anschreiben und Neudrucke der Stadt vorrangig in „Leichte Sprache“ übersetzt werden. Etwa die Startseite des Sozialamtes. Eine Mitarbeiterin machte eine Ausbildung zur Übersetzerin für „Leichte Sprache. Bei Beratungen werden – falls nötig – auch Gebärdendolmetscher eingesetzt.

Klaus Dupke ist Vorsitzender des Behindertenbeirats. Foto: ULRICH BAATZ

Info Diese Vereine/Verbände sind Mitglied Der Behindertenbeirat besteht aus neun Mitgliedern, die von Mitgliedern der Delegiertenkonferenz der Behindertenverbände, -vereine und -organisationen benannt werden. Gemeinsam Leben Lernen e.V. Diabetiker Selbsthilfegruppe Hilden Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., Regionalgruppe Langenfeld) LVR-HPH-Netz Ost, Region Kreis Mettmann Hephata, evangelische Stiftung, Wohngruppe Hilden Sozialverband VdK in NRW, Ortsverband Hilden MS-Stammtisch Hilden) Freizeitgemeinschaft Behinderte Nichtbehinderte e.V. Sozialverband VdK in NRW, Ortsverband Hilden Berater sind Mitglieder der im Rat vertretenen Fraktionen

Eigentlich sollte am 3. April der Behindertenbeirat neu gewählt werden. Sechs der neun Vorstandsmitglieder haben angekündigt, nicht mehr zur Wahl zu stehen. Darunter Vorsitzender Klaus Dupke, sein Stellvertreter Hermann Nagel sowie Schriftführerin Gabi Bindernagel und Kassiererin Renate Blum. Wer diese Schlüssel-Aufgaben übernimmt, ist unklar. Die Verwaltung sieht die Gefahr, „dass wertvolle Erfahrungen in der Arbeit für und mit Behinderten verloren gehen werden“. Ob jemand den Vorsitz übernehmen möchte, sei derzeit noch unklar. Zur letzten Sitzung des Behindertenbeirates am 27. Februar 2020 hatte sich noch kein potentieller Kandidat zur Verfügung gestellt. Inzwischen gebe es 14 Kandidaten, so Klaus Dupke.

„Wir wollen, dass die gute Arbeit des Behindertenbeirats fortgesetzt wird“, betont Sozialdezernent Sönke Eichner: „Mitgliedsvereine wollen sich nicht mehr so engagieren wie früher. Deshalb sollen sich auch Einzelpersonen ohne Verein einsetzen dürfen.“ Dafür muss aber die Geschäftsordnung geändert werden. Aufgrund einer Stellungnahme des Rechtsamtes vertritt die Stadt Hilden die Auffassung, dass der Rat der Stadt Hilden den Behindertenbeirat für eine Änderung einer Geschäftsordnung und/oder die Erstellung einer Wahlordnung gemäß §13 Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) durch Satzung ermächtigen muss. Die Überprüfung der Satzung vom 27. September 2006 habe ergeben, dass keinerlei Legitimation zur Erstellung einer Geschäftsordnung und/oder Wahlordnung und deren eigenständiger Verabschiedung durch den Behindertenbeirat vorgesehen wurde.

Deshalb müsse schnellstens eine neue Satzung her. Aufgrund des Umfanges der notwendigen Änderungen handelt es sich nicht um eine Nachtragssatzung, sondern um die Neufassung der Satzung. Der Stadtrat soll sie am 17. Juni beschließen – vor einer geplanten Neuwahl des Vorstandes. Vorsitzender Klaus Dupke lehnte die neue Satzung in der letzten Sitzung des Sozialausschusses jedoch vehement ab. Der Behindertenbeirat sei von dem Entwurf „überrascht“ worden: „Wir möchten den Entwurf überarbeiten. Wir haben uns sehr gewundert, dass die Verwaltung nach 44 Jahren so mit uns umgeht.“

Das wies Sozialdezernent Sönke Eichner umgehend zurück: „Ich bin überrascht, dass Sie überrascht sind.“ Es habe mehrere Gespräche über die neue Satzung gegeben – „aus meiner Sicht ergebnislos“. Ohne neue Satzung könne die Wahl nicht stattfinden: „Wir haben Handlungsdruck. Wir müssen Fehler in der alten Satzung schnell korrigieren.“