Remscheider nutzen Lockerung für die Gastronomie : Die ersten Gäste sind wieder da

Remscheid Bevor sich Ursula Aukschlat ihren Tee mit marokkanischer Minze schmecken lässt, erledigt sie zunächst die Formalitäten. Sie trägt sich und ihren Mann mit einem Kugelschreiber in das Gästeverzeichnis des Café Kaffeeklatsch im Allee-Center ein.

Im Radio hatte das Ehepaar gehört, dass die Gastronomie wieder öffnen darf. Für die beiden Stammgäste ist das eine gute Nachricht. Viel Zeit habe man zuletzt zu Hause verbracht, nun könne man das liebgewordene Ritual in der City endlich wieder aufnehmen, berichten sie. Ursula Aukschlat hofft auf einen Nachahmungseffekt. „Wenn die Anderen sehen, dass hier jemand sitzt, dann kommen sie auch.“

Darauf setzt auch Betreiber Christoph Winkelströter. Die Zahl der Einträge auf der Gästeliste, deren Führung eine der Auflagen für eine Öffnung sind, sind am Montagmittag noch überschaubar. Das sonst gut besuchte Cafe, dessen Tische rund um die Rolltreppe aufgestellt sind, ist zu weniger als einem Drittel gefüllt. „Das muss mehr werden, wenn ich überleben soll“, sagt Winkelströter, der auch ein Cafe in Lennep betreibt. Die Hälfte der Tische und Stühle hat er weggeräumt. Zwischen den verbliebenen besteht ein Abstand von 1,60 Meter. Die Liste mit den Gästenamen und Adressen muss er fünf Wochen aufbewahren, damit mögliche Kontaktpersonen benachrichtigt werden können, falls in diesem Zeitraum eine Corona-Infektion bekannt wird.