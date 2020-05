Aus dem Polizeibericht : Schlägerei am Bahnhof: Polizei hofft auf Hinweise

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Vier Straftäter nach Ausbruch aus der Psychiatrie gefasst") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine Schlägerei auf der Hildener Bahnhofsallee gibt Rätsel auf. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise. Am Sonntag gegen 17.45 Uhr meldete eine Zeugin bei der Polizei und gab an, in Höhe Bahnhofsallee 25 gebe es eine Prügelei mit etwa etwa einem Dutzend Beteiligter. Einige Personen würden bereits bluten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken