Coronakrise : Das dürfen Hildener und Haaner jetzt noch

Radfahren oder spazieren gehen ist weiterhin weiterhin erlaubt, so lange man nicht zu dritt unterwegs ist und nicht aus einer Familie oder einem gemeinsamen Haushalt stammt. Foto: dpa/Paul Zinken

Hilden/Haan In Hilden und Haan gilt die neue Rechtsverordnung des Landes, die Verfügungen der Kommunen werden ausgesetzt. Dadurch dürfen wir wieder zu zweit auf die Straße. Was passiert aber, wenn ich jemanden zufällig mit seinen zwei treffe? Wir haben Ordnungsamtsleiter Michael Siebert diese und andere Fragen gestellt.

Birgit Alkenings und Bettina Warnecke appellieren eindringlich an die Hildener und Haaner: Bleibt zu Hause! „Nur wenn wirklich alle ihre sozialen Kontakte einschränken, können wir die Verbreitung des Virus eindämmen“, sagt die Hildener Bürgermeisterin Birgit Alkenings. Angesichts der Tatsache, dass nun nicht mehr die jeweilige Allgemeinverfügung der Städte (nur noch alleine auf die Straße), sondern die Rechtsverordnung des Landes (bis zu zwei Personen erlaubt), sagt Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke: „Ich habe die Sorge, dass die Menschen nun wieder ihre sozialen Kontakte pflegen und damit die Verbreitung des Coronavirus befeuert wird.“ Doch was ist jetzt eigentlich noch erlaubt? Und was nicht? Wir haben Hildens Ordnungsamtsleiter Michael Siebert ein paar Fragen gestellt, die er uns beantwortet hat.