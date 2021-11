Angebot in der Innenstadt : Impfstation in Haan soll in der Nikolauswoche starten

Impfstation in Haan soll in der Nikolauswoche starten

Haan Die letzten Abstimmungen laufen rund um das Seminargebäude der ehemaligen Landesfinanzschule an der Kaiserstraße laufen noch. Dennoch ist die Stadt zuversichtlich, hier schon bald den Impfbetrieb aufnehmen zu können.

Angekündigt ist sie bereits: „Es wird eine dezentrale Impfstelle des Kreises Mettmann in Haan geben“, hatte Bürgermeisterin Bettina Warnecke am Montag mitgeteilt (wir berichteten). Die letzten Abstimmungen laufen allerdings noch. Anlaufstelle sei das Seminargebäude der Landesfinanzschule: „Hier wird es künftig im Foyer im Erdgeschoss mit zwei Ärzten an zwei bis drei Tagen in der Woche eine niederschwellige Möglichkeit ohne Terminvereinbarung für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen geben“, konkretisiert die Stadt. Die nötigen Vorbereitungen zur Einrichtung, die voraussichtlich ab der Nikolauswoche (die startet 6. Dezember) ans Netz gehen soll, haben begonnen. Starttermin und Öffnungszeiten will die Stadt noch veröffentlichen. Neben dem für Infektionsschutz zuständigen Amt Recht und Ordnung begleite das städtische Gebäudemanagement diese Maßnahme.