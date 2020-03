Hilden : Baustelle wandert, Oststraße gesperrt

Hilden Die Stadt erneuert seit Anfang 2019 das Kanalnetz unter der Elberfelder Straße. Jetzt steht der nächste Abschnitt an.

Mit Verkehrseinschränkungen müssen Autofahrer ab diesem Montag, 23. März, an der Kreuzung Elberfelder Straße/Oststraße rechnen. Die Megabaustelle an der Elberfelder Straße wandert weiter in Richtung Haan. Nachdem die Arbeiten am Kanalnetz im Bereich der Gottschalks Mühle und auf der oberen Elberfelder Straße in den vergangenen 14 Monaten durchgeführt wurden, steht nun der nächste Bauabschnitt an.