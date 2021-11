Neue Verordnung : Ordnungsamt geht wieder verstärkt Corona-Streife

Überall im Land sind in diesen Tagen wieder Mitarbeiter der Ordnungsämter unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Foto: dpa/David Young

Haan Weiteres Personal aus dem Rathaus soll den Außendienst verstärken und abends und an den Wochenenden Kontrollen ausüben. Das sei keineswegs selbstverständlich, lobt die Bürgermeisterin.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird das Ordnungsamt der Stadt Haan ab sofort, über die normalen Kontrollen hinaus, wieder in den Abendstunden und am Wochenende verstärkt unterwegs sein, um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu kontrollieren. Das hat die Stadtverwaltung jetzt per Pressemitteilung bekannt gegeben.