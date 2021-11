Haan : Stadtwerke erhöhen den Gaspreis ab Februar 2022

Haan Die Stadtwerke Haan erhöhen den Arbeitspreis für Gas zum 1. Februar 2022 um 0,22729 Cent pro Kilowattstunde brutto, teilt Geschäftsführer Stefan Chemelli mit.

Für den die Heizsaison 2021/2022 haben bereits 620 Versorger in ganz Deutschland Preisveränderung beim Gas angekündigt. Mehr als 3,3 Millionen Haushalte sind von Preiserhöhungen um die 25 Prozent betroffen, berichten Vergleichsportale. Bei 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch steige der Gaspreis im Schnitt um 380 Euro im Jahr, so der Strom Report. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich. In Asien gibt es eine sehr hohe Nachfrage nach Gas. Russland hat seine Gas-Lieferungen nach Deutschland verringert. Und die deutschen Gasspeicher sind aktuell nur zu 70 Prozent (Vorjahr 94 Prozent) gefüllt. Mit ihrer Hilfe werden Nachfrage-Spitzen ausgeglichen. Folge: Im November sind die Großhandelspreise für Gas an der Börse um 560 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Mit dieser Entwicklung hat offenbar niemand gerechnet. Hinzu kommt die CO 2 -Abgabe. Die Bundesregierung hat die Energieversorger verpflichtet, ab 1. Januar 2021 für Erdgas und Wärme Emissionszertifikate zu erwerben. Damit soll die Energiewende vorangebracht und erneuerbare Energien gefördert werden. Im Startjahr 2021 kostet ein solches Zertifikat 25 Euro je Tonne CO 2 . 2022 stiegt der Preis auf 30 Euro je Tonne. Das merken auch die Verbraucher.