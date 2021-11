Haan : Goldener Internetpreis für „Wir sind Haan“

Nicht nur Hermann Neumann hat Grund zur Freude. Das Digital Tandem Projekt des Seniorennetzwerks „Wir sind Haan“ ist ausgezeichnet worden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Über 100 digitale Bildungsprojekte für Senioren aus ganz Deutschland hatten sich beworben. Haan und die Uni und Kreisvolkshochschule Vechta bildeten ein Tandem.

Der seit vielen Jahren auf dem Deutschen Seniorentag in Hannover verliehene Goldene Internetpreis geht in diesem Jahr an den Haaner Hermann Neumann und das Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ für das Digital-Tandem-“Lerntüten“-Projekt. Der mit 2500 Euro dotierte Preis geht gleichzeitig an den Tandempartner Universität Vechta zusammen mit der Kreisvolkshochschule Vechta.

Über 100 digitale Bildungsprojekte für Senioren in ganz Deutschland hatten sich um diesen Preis beworben. Es gab zusätzlich noch zweite, dritte und vierte Preise. Die Preisverleihung musste wegen der Corona-Restriktionen auf die Youtube-Online-Platform verlegt werden und wurde live ausgestrahlt.

Der gesamte 13. Seniorentag war kurzfristig abgesagt worden. Grund zum Feiern gab es dennoch genug, denn hinter dieser offiziellen Würdigung steht eine seit weit über einem Jahr dauernde intensive Zusammenarbeit zwischen den Digital-Tandem-Partnern in Haan und in Vechta. Profitiert haben die Haaner Senioren im Netzwerk, die sich auf den digitalen Austausch mit Studenten aus Vechta eingelassen haben. Die Haaner Senioren konnten in diesem Projekt ihre Fragen zu Computer- und Mobilfunkgeräte-Problemen stellen, die von den Studierenden erklärt wurden.