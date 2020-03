Coronavirus : Schmerzmittel werden knapp

Info

Die Infektionszahlen steigen weiter. Für Sonntag vermeldet das Kreisgesundheitsamt als Sachstand 197 Corona-Erkrankungsfälle und 249 Verdachtsfälle. In Erkrath gibt es 25 Erkrankte, in Haan 27, in Heiligenhaus 5, in Hilden 11, in Mettmann 14, in Langenfeld 31, in Monheim 19, in Ratingen 25, in Velbert 36 sowie in Wülfrath 4.