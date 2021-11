In Haan beginnen die Haushaltsplanberatungen : Haaner SPD will Impfstraße und Fahrradreparaturstationen

Haan Mit einem ganzen Bündel an Anträgen hat sich die SPD-Fraktion im Haaner Stadtrat jetzt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu Wort gemeldet. Der dringlichste: Die Stadtverwaltung soll möglichst im Innenstadtbereich eine Impfstraße einrichten und dafür passende Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge leiden queere Menschen dreimal so oft an Depressionen und Burnout wie Heterosexuelle. Das nimmt die SPD zum Anlass, 2500 Euro für den Stadtetat zu beantragen, die es ermöglichen sollen, ehrenamtliche Helfer auszubilden, die Jugendlichen helfen, ihren Platz im Leben zu finden und es selbstbewusst anzugehen. 10.000 Euro sollen zudem zur Prävention von Mobbing in den Haushalt eingestellt werden.

Einen großen Part des Antragspakets nehmen gleich mehrere Initiativen rund um die Fahrradmobilität ein: So sollen am Sportplatz Hochdahler Straße die bestehenden „Felgenkiller“-Fahrradabstellanlagen durch moderne und überdachte Abstellplätze ersetzt werden. Dort wie auch am Sportplatz in Gruiten möchte die SPD außerdem Ladestationen für E-Bikes, ergänzt durch ein stadtweites E-Bike-Sharingkonzept. Komplettiert werden soll das ganze durch Fahrradreparaturstationen an den weiterführenden Schulen in Haan. Vorbilder dafür ließen sich unter anderem in Mettmann und Monheim finden, betont die SPD.