Coronavirus : Am Montag 202 Covid-19-Kranke im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Für den Montag vermeldet das Kreisgesundheitsamt 202 Covid-19-Kranke und 301 Verdachtsfälle im Kreis Mettmann. Bislang gibt es einen Toten (in Haan).

Corona-Erkrankte gibt es in Erkrath 26, in Haan 26, in Heiligenhaus 4, in Hilden 10, in Langenfeld 30, in Mettmann 18, in Monheim 20, in Ratingen 27, in Velbert 38 und in Wülfrath 3.