Kreisgesundheitsamt : Coronavirus: Im Kreis Mettmann ein Toter und 179 Covid-19-Kranke

Kreis Mettmann Für den Samstag vermeldet das Kreisgesundheitsamt für den gesamten Kreis Mettmann einen Corona-Todesfall (ein 84-jähriger Mann aus Haan), 179 Covid-19-Kranke und 228 Verdachtsfälle.

In Erkrath gibt es 22 Erkrankte, in Haan 24, in Heiligenhaus 6, in Hilden 10, in Mettmann 12, in Langenfeld 28, in Monheim 19, in Ratingen 25, in Velbert 30 sowie in Wülfrath 3.