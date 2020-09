Steigende Corona-Fälle im Kreis Mettmann : „Mein Bauchgefühl sagt, das ist schon die dritte Welle“

Info

Der Kreis meldet für Montag 108 Corona-Infizierte, davon in Erkrath 6, in Haan 3, in Heiligenhaus 8, in Hilden 21 (+1), in Langenfeld 20, in Mettmann 7, in Monheim 9 (-2), in Ratingen 18 (+1), in Velbert 14 und in Wülfrath 2. Insgesamt 1704 Menschen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene zählt der Kreis 85. Inzidenz: 21,4 (+1,8).