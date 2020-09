Einsätze in Hilden : Feuerwehr löscht Brände in Haus und Firma

Feuerwehr löscht Brände in Haus und Firma

Einsätze in Hilden

Hilden Zwei Brände hat die Hildener Feuerwehr am Montag löschen müssen. Im Süden brannte ein Zimmer, auf der Itterstraße eine Abluftanlage.

Die Hildener Feuerwehr hat am Montag gleich mehrere Brände löschen müssen. Um 12.04 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer im Hildener Süden gerufen. Am Oerkhaushof stand ein Zimmer im Dachgeschoss eines Hauses in Flammen.