Schritt zur Normalität : So lief der Shopping-Samstag in Hilden

Hilden Am Samstag durften Geimpfte, Getestete und Genesene wieder ohne Termin in viele Geschäfte. Doch nicht alle Geschäfte machten bei der vorsichtigen Öffnung mit. Hier eine Bilanz des Pfingst-Shoppings.

Der Pfingstsamstag in der Hildener City, wo in der Fußgängerzone noch immer das Maskengebot gilt, bot nicht zuletzt wegen des wenig zum Shoppen verführenden Wetters ein eher durchwachsenes Bild. Nur wenige Geschäfte nutzen tatsächlich die Möglichkeit, über den Bestell- und Abhol-Service hinaus, auch wieder Kundinnen und Kunden in den Laden lassen zu können.

In Düsseldorf einkaufen, wo die Inzidenz bereits unter 100 liegt und dementsprechend Lockerungen möglich sind, war für Inge Müller am Samstag keine Option. „Ich kaufe häufig und gern in Hilden ein, deshalb stehe ich hier und hole mir jetzt einen Test, und dann will ich mal sehen, welche Geschäfte geöffnet haben“, sagt die gut gelaunte Benratherin. In der Tat nutzen längst nicht alle Geschäfte die Möglichkeit, reguliert Kundinnen und Kunden in ihre Geschäftsräume einzulassen. So verweist der Geschenkeladen Nanu-Nana ausschließlich auf seinen Online-Bestellservice, und während sich bei Penny die Kunden drängeln, darf Woolworth lediglich 24 Kaufinteressierte entsprechend der Corona-Vorschriften einlassen.