Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Infektionszahl steigt weiter an

Kreis Mettmann Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist im Kreis Mettmann weiter gestiegen. Von Montag zu Dienstag gab es fünf Fälle mehr. Der Inzidenzwert bleibt bei über 21.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 113 Infizierte, fünf mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 5 (-1), in Haan 3, in Heiligenhaus 8, in Hilden 25 (+4), in Langenfeld 25 (+5), in Mettmann 5 (-2), in Monheim 9, in Ratingen 18, in Velbert 13 (-1) und in Wülfrath 2.