Leihomas und -opas in Hilden gesucht : Kurs für Leihgroßeltern startet

Hilden In fünf Einheiten werden die Teilnehmer ab 9. Oktober für die Aufgabe qualifiziert.

Wer Leihoma oder Leihopa werden möchte, kann ab Freitag, 9. Oktober, am Qualifizierungskurs für Leihgroßeltern teilnehmen. Die Teilnehmer werden in fünf Einheiten auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet, teilte die Stadt mit. Auf dem Lehrplan stehen demnach unter anderem ein Erste-Hilfe-Kurs, die Phasen kindlicher Entwicklung sowie Spielimpulse und -anregungen. „Im Anschluss an den Kurs erwartet die Leihgroßeltern eine spannende auf Dauer angelegte Aufgabe, in die sie ihre Lebenserfahrung einbringen und gleichzeitig viel Neues erleben können“, sagt Kirsten Max vom Amt für Jugend, Schule und Sport. „Bei den Familien stehen nicht nur Leihgroßmütter, sondern auch Leihgroßväter hoch im Kurs. Sie spielen, handwerkeln und lesen beispielsweise mit den Kindern.“