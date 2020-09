Aus dem Polizeibericht : Hilden: Zwei Einbrüche ins gleiche Restaurant

In der Nacht zum Samstag und in der Nacht zum Sonntag drangen Unbekannte zweimal in ein Restaurant am Fritz-Gressard-Platz ein. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Gleich zweimal suchten Einbrecher am vergangenen Wochenende ein Restaurant am Fritz-Gressard-Platz in Hilden heim und durchwühlten die Räume auf der Suche nach Wertgegenständen.

Wie die Polizei am Montag meldete, gelang es zunächst in der Nacht zum Samstag Einbrechern, über eine Schiebetür gewaltsam in die Küchenräumlichkeiten einzudringen. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume nach Bargeld und Wertgegenständen und verließen den Tatort unerkannt auf dem Einstiegsweg.

In der Folgenacht (zum Sonntag) drangen erneut Unbekannte in die Geschäftsräume ein. Diesmal traten sie, so teilte die Polizei mit, eine Holzklappe ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Erneut wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter verschwanden auf dem Einstiegsweg. Angaben zur Beute machte die Polizei nicht.