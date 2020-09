Spielfest auf dem Abenteuerspielplatz Hilden : Hier sind Erwachsene verboten

Ludwig (l.) und Johannes backen das Stockbrot über dem Lagerfeuer. Sie sind zwei von rund 100 Kindern, die am Spielefest des Abenteuerspielplatzes teilgenommen haben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Rund 100 Kinder haben am Dienstag das Spielefest auf dem Abenteuerspielplatz gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein, bester Laune und mit vielen kreativen Spielen.

Die Sonne scheint zwischen den Bäumen hindurch, im Hintergrund klappern Hämmer auf Holz, und Ludwigs Pfeil zischt durch die Luft in die Mitte der Zielscheibe. „Jawoll“, ruft der Siebenjährige, reckt die Faust in die Luft und lässt sich seinen Laufzettel ausfüllen. Am Dienstagnachmittag haben rund 100 Kinder das Spielefest auf dem Abenteuerspielplatz gefeiert. Natürlich unter Coronabedingungen. „Wir wollten mal wieder etwas für Kinder stattfinden lassen – sonst wird immer alles abgesagt“, erklärt Carola Seidel-Meier vom Leitungsteam des Abi.