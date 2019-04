Hilden : Alkoholisierter Autofahrer landet in Polizei-Zelle

Mit 3,2 Promille Blutalkohol verursachte ein 25-Jähriger am Dienstag in Hilden einen Unfall. Und fuhr davon. Die Polizei spürte den Mann auf.

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagvormittag auf der Pungshausstraße einen Unfall verursacht. Anschließend fuhr er davon. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beobachteten Zeugen, wie ein VW frontal gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Seat fuhr. Der Fahrer rangierte seinen ebenfalls beschädigten Wagen mehrfach hin und her und fuhr dann in Richtung Grünstraße davon. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten entdeckten den Unfallverursacher auf dem Parkplatz des Hildorado. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 25-Jährige erheblich unter Alkoholeinflussstand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,2 Promille, eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades und den massiven Ausfallerscheinungen musste der Mann bis zu seiner Ausnüchterung in der Polizeizelle der Wache Hilden in Gewahrsam bleiben.