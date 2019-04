Entscheidung im Hauptausschuss : 200.000 Euro zusätzlich für Grünpflege

Hilden Die Politik will jetzt mehr Geld für Fremdvergaben, aber nicht für mehr Personal zur Verfügung stellen.

Im Frühling blüht Hilden auf. Auch Wildkräuter, wo sie nicht erwünscht sind. Der Bürger spricht in solchen Fällen von Unkraut, im Verwaltungsdeutsch heißt das „Spontanvegetation“. Regelmäßig beschweren sich Einwohner über den Zustand städtischer Beete und Grünanlagen. Mit Recht: Die Pflege lässt in der Tat zu wünschen übrig. Darüber sind sich Verwaltung und Stadtrat sogar einig. Bauhofleiter Ulrich Hanke hat eine sehr umfangreiche Bestandsaufnahme vorgelegt. Und aufgezeigt, wie die Grünpflege verbessert werden könnte. Mit den vorhandenen Mitteln sei kein besseres Ergebnis zu erzielen. Die Verwaltung möchte daher vier zusätzliche Gärtnerstellen und 200.000 Euro extra für die Vergabe an Fremdfirmen.