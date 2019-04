Hilden : Bürgerbüro mittags geschlossen

Hilden Wegen Krankheit schränkt die Verwaltung ihre Servicezeiten im Rathaus erneut ein.

Seinen Personalausweis erneuern, Anträge für den Kreis abgeben, im Fundbüro nach dem verlorenen Ehering suchen – mit solchen Angelegenheiten suchen Hildener in der Regel das Bürgerbüro im Rathaus auf. Doch in jüngster Vergangenheit standen sie immer wieder vor verschlossener Tür. Denn durch Krankheiten der Mitarbeiter konnte die Stadt ihr Serviceangebot nicht im vollen Umfang aufrecht erhalten. Anfang des Jahres musste das Bürgerbüro häufig kurzfristig von heute auf morgen seine Öffnungszeiten ändern und vorzeitig schließen. Auch jetzt müssen die Öffnungszeiten wieder angepasst werden, teilte die Stadt mit. Wie lange die eingeschränkten Zeiten gelten, ist noch unklar: „Das Bürgerbüro der Stadt Hilden ist krankheitsbedingt bis auf Weiteres dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 12.45 bis 14 Uhr geschlossen“, heißt es auf der Homepage.