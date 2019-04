Erkrath/Mettmann : Hochschule ermöglicht Schülerstudium

Info

Wann und Wo Alles rund um das Duale Studium können Schüler am Dienstag, 9. April, um 18.30 Uhr an der Marie-Curie-Straße 6 in Mettmann erfahren.

Was Das Studienkonzept wird vorgestellt, die Studien- und Praxisphasen werden erläutert, außerdem gibt es Tipps zur Studienfinanzierung und zur optimalen Bewerbung an der Hochschule. An dem Abend ist auch Zeit für individuelle Gespräche. Die Teilnahme ist kostenfrei.