Hilden : 1000 km weit weg, im Herzen so nah

HILDEN Alt-Bürgermeister Günter Scheib entwickelte schon im Kindergarten besondere Beziehungen zu Slowenien. Das wurde ihm aber erst später bewusst.

Anfang der 90er Jahre fuhr das Technische Hilfwerk nach Maribor. Scheib fuhr mit. In die wie er heute sagt: „Slowenische Steiermark, von der ich offen gesagt keine konkrete Vorstellung hatte.“ Zwar war er privat in den 70er Jahren an der Adria-Küste gewesen, aber „dass der Balkan nicht in Slowenien beginnt, sondern eine zentraleuropäische Kulturlandschaft ist, die stark bäuerlich geprägte Züge trägt“, wurde dem Gymnasiallehrer erst später klar. Zunächst galt es, an Panzersperren und strengsten Grenzkontrollen vorbeizukommen. Ehefrau Leni fand das damals gar nicht lustig und ließ ihn ungern gen Osten fahren. „Dass es den Leuten dort nicht gut ging, konnte man sehen.“ Dennoch sei er sehr freundlichen Menschen begegnet, erzählt der Ex-Bürgermeister, der nach seinem Amtsantritt 1994 einen kulturellen Austausch mit Slowenien anregte. „Es war erstaunlich. In der ehemals kommunistischen Hauptstadt Ptuy gab es an der Hauptstraße mehr als sieben Kunstgalerien.“ Zwanzig Reisen haben die Scheibs (Leni kommt inzwischen gerne mit) dienstlich und privat in das europäische Nachbarland unternommen. Schon weil es äußerst schwierig sei, sich der Gastfreundschaft der Slowenen zu entziehen. Die große persönliche Verbundenheit hatte tatsächlich ihren Ursprung an der Heiligenstraße, weil Josef Panic (Senior) und Aloys Krofic, beide wichtige Initiatoren des hiesigen Clubs, von hier aus ihre Kontakte „nach da unten“ herstellen konnten.