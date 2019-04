Benefiz-Konzert für die Hamann-Stiftung am 7. April 2019 : Sopranistin Katrin Kapplusch singt in ihrer Heimatstadt Hilden

Hilden/Haan Katrin Kapplusch wurde in vielen großen dramatischen Partien an renommierten Opernhäusern im In- und Ausland gefeiert. Am 7. April ist sie bei einem Benefizkonzert in Hilden zu bewundern.

Schon seit 14 Jahren unterstützt und hilft die Wolfgang Hamann Stiftung jungen Menschen und versucht sie stark zu machen. Mit weit über 250.000 Euro wurden bislang zahlreiche individuelle Hilfen und lokale Projekte angestoßen und gefördert. Dazu gehören auch die besonders begabten Schülerinnen und Schüler der Musikschule, die am Sonntag, 7. April, um 11 Uhr bei einer außergewöhnlichen Benefiz-Konzertmatinee der Stiftung im Heinrich-Strangmeier-Saal des Kulturzentrums an der Gerresheimer Straße 20 in Hilden sicher viele Besucher begeistern werden. Der Stiftungsgründer Wolfgang Hamann verspricht: „Der Auftritt der von den Bregenzer Festspielen auch international bekannten Hildener Sopranistin Katrin Kapplusch wird zu einem besonderen Höhepunkt des musikalischen Vormittags werden. Katrin Kapplusch wurde in vielen großen dramatischen Partien an renommierten Opernhäusern im In- und Ausland gefeiert. Bei diesem besonderen Konzert wird sie ohne Gage auftreten“. Zuletzt hat Katrin Kapplusch die Titelrollen in Turandot (Bregenz), Chrysothemis in Elektra beim Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen, Sieglinde in der Walküre an der Oper Graz, die Titelrolle bei Manon Lescaut an der Oper Graz und bei Theater Bonn und die Titelrolle in Turandot an der Opéra national de Lorraine in Nancy gesungen. Eintritt frei, Spende willkommen. Anmeldung unter info@wolfgang-hamann-stiftung.de