Kultur : Feinster Jazz aus Schweden im QQTec

Hilden Das Emil-Brandqvist-Trio gibt sich am Sonntag an der Forststraße die Ehre.

Der Vater von drei Jungs stammt aus und lebt in Hilden.

In Hilden spielen nicht nur während der Jazztage hochklassige Musiker besondere Konzerte. Am Sonntag, 7. April, steht ab 16 Uhr das Emil-Brandqvist-Trio auf der Bühne von QQTec an der Forststraße 73. „Diese Band nach Hilden zu bekommen, war nicht ganz einfach“, erklärt QQTec-Gründer Helmut Stein.