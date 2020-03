Ausgezeichnet : Über 800 Haaner absolvierten 2019 das Sportabzeichen

Haan Im Haaner Rathaussaal werden die Absolventen des Sportabzeichen-Wettbewerbs 2019 geehrt. Bürgermeisterin Bettina Warnecke und Sportverbands-Vorsitzender Herbert Raddatz übergeben die Urkunden.

Bei den Eheleuten Hammerstein gehen die Geschmäcker bei der Auswahl ihrer Lieblingssportarten offenbar etwas auseinander: Während sie – eine ehemalige Sportlehrerin – am liebsten schwimmt, fährt er jeden Tag Fahrrad, das nach eigenem Bekunden sein wichtigstes Verkehrsmittel in Haan ist. Sport treiben die beiden jede Woche mindestens drei bis vier Mal, fahren in ihrem Urlaub außerdem Ski oder gehen in den Bergen wandern und klettern. „Ohne Bewegung ist alles nichts“, sagte Ingrid Hammerstein am Rande der Veranstaltung, und ihr Gatte ergänzte: „Es ist die Freude an der Unternehmung und das Ziel, sich fit zu halten, weshalb wir das Sportabzeichen machen.“ In diesem Jahr wollen sie jedenfalls wieder antreten, wenn die Gesundheit mitspielt.