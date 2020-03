Aus dem Polizeibericht : Polizei zieht volltrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Foto: Kreispolizei

Haan Einen völlig betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in Haan aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hatte er an der Bleichstraße einen Unfall verursacht.

Gegen 19.50 Uhr am Mittwoch rief eine Zeugin bei der Polizei an, weil sie an der Ecke Grünstraße / Bleichstraße einen augenscheinlich erheblich betrunkenen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser gerade ein Auto starten wollte. Wenig später war eine Funkstreife vor Ort. Die Polizisten trafen auf den 39-Jährigen, der tatsächlich erheblich betrunken im Auto saß. Als sie den Mann aufforderten, aus seinem Opel zu steigen, konnte sich der Haaner kaum auf den Beinen halten. Zudem hatte der Mann erhebliche Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Die Ausfallerscheinungen gingen noch weiter: Der Mann war nicht einmal in der Lage, in das Atemalkoholtestgerät der Polizeibeamten zu pusten. Also musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen werden.

Bei weiteren Ermittlungen vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der Mann offenbar kurz zuvor mit seinem Opel in einen Unfall verwickelt war. Die Suche im Umkreis ergab, dass der Wagen des Mannes gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger geprallt war, wobei ein Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstanden war.

Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen 22.30 Uhr durfte der Mann die Wache wieder verlassen - er wurde von Verwandten abgeholt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

(dts)