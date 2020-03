Fortbildung : Digitalscouts sollen regionale Unternehmen weiterbringen

20 Mitarbeiter kleiner und mittelständischer Unternehmen aus dem Kreis Mettmann und dem Bergischen Städtedreieck erhalten ihre Zertifikate.

Seit 25 Jahren arbeitet Katrin Heinrichs als Prozessmanagerin für den Verlag Europa-Lehrmittel in Gruiten. Das Unternehmen produziert und vertreibt Lehrmaterial, mittlerweile mehr als 2000 Produkte, zur beruflichen Aus- und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum, aber auch im Ausland. Viele Fachbücher wurden bereits in fast über 35 Sprachen übersetzt. Während ihrer Tätigkeit in diesem Unternehmen hat die 44-jährige Katrin Heinrichs viele Veränderungen miterlebt, doch in puncto Digitalisierung, gibt sie offen zu, gebe es in ihrem Unternehmen – wie in so vielen in der Region – noch einiges zu tun. „Wir stehen vor zwei großen Herausforderungen: Zum einen müssen wir unsere Produkte digitalisieren, zum anderen aber auch unsere Mitarbeiter bei diesem Prozess mitnehmen.“ Lernprogramme, -Plattformen und –Apps etwa werden immer stärker nachgefragt.