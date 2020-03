Kindergartenplätze : Haan schafft mehr Plätze für Kinder über drei Jahre

Haan Der Jugendhilfeausschuss befasste sich mit der Kindergartenbedarfsplanung für das Kitajahr 2020/21. Montag tritt der Stadtrat zu einer Sitzung zusammen, um die Zahlen zu beschließen.

Sechs Beschlüsse hat der Jugendhilfeausschuss am Donnerstagabend gefasst, um das Kitaangebot in Haan im Rahmen der Jugendhilfeplanung kurz- bis mittelfristig an den tatsächlichen Bedarf der Eltern anzupassen und weitere Weichen für die Kinderbetreuung in der Gartenstadt zu stellen. Im Kindergartenjahr 2020/2021 steigt die Zahl der Kita-Plätze gegenüber dem Vorjahr um 30 auf insgesamt 1205. Dennoch geht die Stadtverwaltung derzeit im neuen Kindergartenjahr von einer Überbelegung der Kindertagesstätten von 28 Plätzen aus.