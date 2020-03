Stadtrat : SPD-Fraktion verliert Experten Elker

Haan Nach mehr als 20 Jahren im Rat ist der Bildungsfachmann jetzt fraktionslos.

Vor mehr als drei Jahrzehnten trat Uwe Elker in die SPD ein. Rund 20 Jahre saß er für die Genossen im Haaner Stadtrat. Künftig wird der Kommunalpolitiker unter der Bezeichnung fraktionslos geführt.

Uwe Elker selbst war telefonisch nicht zu erreichen. Der Bildungsexperte, der auch Sprecher seiner Fraktion in diesem Bereich war, bleibt in den Ausschüssen sowie im Rat weiter vertreten. Stracke geht davon aus, „dass wir auch weiterhin wie gewohnt konstruktiv zusammenarbeiten werden“. Elkers Aufgaben in der Fraktion werden jetzt auf drei Personen verteilt:Julia-Janine Klaus für den Bereich Kultur, Simone Grätz für den Bereich Sport, Felix Blossey für den Bereich Schule.