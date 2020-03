Naturschutz : Naturschützer helfen Kröten sicher über die Straße

Haan An Haans Stadtgrenze an der Zufahrtsstraße zum Reiterhof Hermgesberg steht jetzt der Krötenzaun wieder.

Wenn es im Frühjahr wärmer wird, gehen wieder unzählige Kröten auf Wanderschaft, um in ihre Geburtsteiche zurückzukehren. Unterwegs sind die Kaltblüter meist in der Dämmerung – und dann kann es zuweilen vorkommen, dass über hundert Tiere gleichzeitig einen kurzen Straßenabschnitt überqueren. Autofahrer haben keine Chance, den Kröten auszuweichen.

Um die größten Krötenmassaker zu verhindern, spannen Umweltschützer deshalb an besonders frequentierten Abschnitten grüne Krötenzäune auf, so wie am Samstag an Haans Stadtgrenze an der Zufahrtsstraße zum Reiterhof Hermgesberg. Knapp zweihundert Meter Zaun werden hier aufgestellt. „Die Kröten wollen zum Teich hinter dem Hof, wo sie geboren wurden“, erklärt Beate Wolfermann, die die Errichtung der Krötenzäune für die „AG Natur und Umwelt Haan“ organisiert. „Sie kommen von den Wiesen und Feldern und sammeln sich hier.“