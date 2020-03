Haan : Jahresbester Metzgermeister arbeitet in Haan

Haan Der 29-Jährige hat bei Rauschmann/Valbert in Gruiten gelernt und ist jetzt Disponent im Handelshof Haan.

„Ich denke, ich bin einfach geborener Metzger. Ich wollt´s schon immer werden!“ Max Demmer hat 2019 als Bester die Meisterprüfung im Fleischerhandwerk im Bezirk der Handwerkskammer Düsseldorf abgeschlossen. Er kennt den würzigen Duft einer Wurstküche von Kindesbeinen an, ist in der Metzgerei seines Vaters in Solingen groß geworden. Auch seine beiden Brüder sind Metzger. „Mir war aber auch wichtig, andere Methoden und Praktiken kennenzulernen“, erzählt max Demmer. Deshalb ist er vor gut 13 Jahren in einem anderen Betrieb in die Lehre gegangen, in der renomierten Metzgerei Rauschmann/Valbert in Gruiten. Die Lust am Blick über den Tellerrand hinaus hat Demmer auch nach Ende seiner Lehrzeit, in der er übrigens einer der drei besten Zwischenprüflinge war, nicht losgelassen: Der von der Handwerkskammer Düsseldorf organisierte Gesellenaustausch für Jungfleischer nach Frankreich war genau sein Ding.