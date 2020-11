Aus dem Polizeibericht : Solingerin verursacht in Haan betrunken Auffahrunfall

Solingerin verursacht in Haan betrunken Auffahrunfall

Haan Eine 53-jährige Solingerin darf vorerst keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge bewegen. Sie verursachte am Dienstagabend auf der Walder Straße in Haan einen Auffahrunfall. Und zwar betrunken, wie die Polizei feststellte.

Gegen 19:30 Uhr wartete die Solingerin in ihrem Mercedes auf der Walder Straße auf Höhe der Kaiserstraße bei Rotlicht anzeigender Ampel auf die nächste Grünphase. Dabei rutschte die Frau eigenen Angaben zu Folge mit dem Fuß von der Bremse ab, wodurch ihr Auto einen Satz nach vorne machte und von hinten auf den vor ihr ebenfalls wartenden Volvo eines 59-jährigen Haaners auffuhr. Am Volvo entstand leichter Schaden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Mercedes-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Frau räumte ein, ein Glas Rotwein getrunken zu haben. Sie konnte auch keinen Führerschein vorweisen. Vor sechs Jahren, so sagte sie, sei ihr das Portemonnaie gestohlen worden, seitdem hatte sie keinen neuen Führerschein beantragt. Polizeiliche Recherchen bestätigten diese Angaben. Die Konsequenzen für die 53-Jährige: Sie musste mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei untersagten der Frau das Führen von Fahrzeugen und leiteten ein Strafverfahren ein. Zwei Stunden nach dem Unfall durfte die 53-jährige die Polizeiwache verlassen – zu Fuß.